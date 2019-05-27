Публичные юрлица получили в 2018г из госбюджета Азербайджана 1,9 млрд манатов

Счетная палата Азербайджана рекомендует усилить контроль над учетом особых средств публичных юридических лиц при дотировании их за счет средств государственного бюджета.

"В целом, необходимо подготовить механизмы финансирования, основанные на услугах, оказываемых публичными юридическими лицами по госзаказам, а также предпринять меры для увеличения внебюджетных доходов публичных юридических лиц", - говорится в отчете Палаты по исполнению госбюджета на 2018 год.

Кроме того, Счетная палата рекомендует сохранять неиспользованные за отчетный год бюджетные средства на банковских счетах публичных юридических лиц во избежание обесценивания бюджетных средств, а также возвращать остатки внебюджетных доходов в государственный бюджет.

Согласно заключению Палаты, в 2018 году из госбюджета 20 публичных юрлиц получили 1 млрд 868,5 млн манатов.

В 2019 году из госбюджета 19 публичным юридическим лицам планируется выделить 405,4 млн манатов.

А.Мамедов