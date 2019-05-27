Публичные юрлица получили в 2018г из госбюджета Азербайджана 1,9 млрд манатов

Счетная палата Азербайджана рекомендует усилить контроль над учетом особых средств публичных юридических лиц при дотировании их за счет средств государственного бюджета.
"В целом, необходимо подготовить механизмы финансирования, основанные на услугах, оказываемых публичными юридическими лицами по госзаказам, а также предпринять меры для увеличения внебюджетных доходов публичных юридических лиц", - говорится в отчете Палаты по исполнению госбюджета на 2018 год.
Кроме того, Счетная палата рекомендует сохранять неиспользованные за отчетный год бюджетные средства на банковских счетах публичных юридических лиц во избежание обесценивания бюджетных средств, а также возвращать остатки внебюджетных доходов в государственный бюджет.
Согласно заключению Палаты, в 2018 году из госбюджета 20 публичных юрлиц получили 1 млрд 868,5 млн манатов.
В 2019 году из госбюджета 19 публичным юридическим лицам планируется выделить 405,4 млн манатов.
А.Мамедов
Азербайджан связывает надежды на карабахское урегулирование путем переговоров – глава МИД
Азербайджан неоднократно предлагал Армении провести обмен удерживаемых лиц по принципу «всех на всех» – Мамедъяров
В Баку ждут от руководства Армении политической воли для прогресса в переговорах по Карабаху – Мамедъяров
"Аладдин" собрал более $86 млн в первый уик-энд, стал лидером американского проката
Огонь локализован на рыболовном траулере в Приморье, площадь пожара составила 500 кв. м - МЧС
Золотую пальмовую ветвь получил фильм "Паразиты" южнокорейского режиссера
ИВ Абшеронского района направит около 405 тыс. манатов на ремонт лифтов в городе Хырдалан
Президент Алиев выделил более 20 млн манатов на строительство центра ASAN Xidmet в Кюрдямирском районе
Президент Алиев провел рокировку глав ИВ Саатлинского и Сабирабадского районов
Австрийские ультраправые помогут социал-демократам вынести вотум недоверия Курцу
В Кремле в субботу пройдет церемония развода пеших и конных караулов
В правительстве Франции расстроены поражением на выборах в ЕП, но отставки премьера не будет
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Упростите свои дела с овердрафтом от AccessBank!
АтаБанк в связи с финалом Лиги Европы перейдет на усиленный режим
В Баку пройдет финансово-технологический саммит
Международная выставка оборонной промышленности ADEX пройдет в Баку в 2020 году
Форум «Downstream Каспий и Центральная Азия – торговля, логистика, нефтепереработка» пройдет в конце апреля
Карабахский армянин Артур Агаджанов прокомментировал новую книгу Фуада Ахундова об Албанской церкви
Не играйте с огнем вблизи «пороховых бочек»
Пашинян, считающий себя демократом, обязан привлечь к ответственности Саргсяна, признавшегося в убийстве мирного азербайджанского населения в Ходжалы - политолог