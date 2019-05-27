США не стремятся к смене руководства Ирана - Трамп

Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что Вашингтон не ждет смены власти в Иране.

"У этой страны (Ирана - ИФ) есть шанс стать великой даже при нынешнем руководстве. Я хочу пояснить, мы не стремимся к смене режима", - сказал Трамп на пресс-конференции в Японии, где находится с визитом.

"Я думаю, что у Ирана отличный экономический потенциал. И я с нетерпением жду момента, когда они смогут вернуться к стадии, где они смогут его показать", - добавил президент.