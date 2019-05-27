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Регион 27.05.2019 10:55

США не стремятся к смене руководства Ирана - Трамп

Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что Вашингтон не ждет смены власти в Иране.

"У этой страны (Ирана - ИФ) есть шанс стать великой даже при нынешнем руководстве. Я хочу пояснить, мы не стремимся к смене режима", - сказал Трамп на пресс-конференции в Японии, где находится с визитом.

"Я думаю, что у Ирана отличный экономический потенциал. И я с нетерпением жду момента, когда они смогут вернуться к стадии, где они смогут его показать", - добавил президент.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, ИРАН, ТРАМП, РЕЖИМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]