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СНГ 27.05.2019 11:34

Участники саммита ЕАЭС в Казахстане примут заявление по случаю пятилетия договора о союзе

Участники заседания Высшего Евразийского экономического совета, которое пройдет 29 мая в Нур-Султане под председательством президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, обсудят ключевые направления международной работы ЕАЭС, примут совместное заявление по случаю пятилетия договора о союзе.

"Главы государств рассмотрят актуальные вопросы и перспективы развития ЕАЭС, в том числе по реализации цифровой повестки и ключевых направлений международной деятельности Союза, а также обсудят основные ориентиры макроэкономической политики ЕАЭС на 2019-2020 годы", - говорится в сообщении пресс-службы президента Казахстана, опубликованном в понедельник.

"По итогам саммита планируется принятие Совместного заявления глав государств-членов Высшего Евразийского экономического совета по случаю пятилетия Договора о ЕАЭС, а также подписание ряда международных документов", - отмечается в документе.

По сообщению пресс-службы, в саммите ЕАЭС в казахстанской столице примут участие первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков. Ожидается участие президента России Владимира Путина, премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Кроме того, ожидается участие в саммите президента Молдавии Игоря Додона в качестве главы государства-наблюдателя при ЕАЭС, президента Таджикистана Эмомали Рахмона в качестве почетного гостя, отмечается в сообщении.

В Евразийский экономический союз входят пять стран: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и РФ.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ЕАЭС, САММИТ, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]