Участники саммита ЕАЭС в Казахстане примут заявление по случаю пятилетия договора о союзе

Участники заседания Высшего Евразийского экономического совета, которое пройдет 29 мая в Нур-Султане под председательством президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, обсудят ключевые направления международной работы ЕАЭС, примут совместное заявление по случаю пятилетия договора о союзе.

"Главы государств рассмотрят актуальные вопросы и перспективы развития ЕАЭС, в том числе по реализации цифровой повестки и ключевых направлений международной деятельности Союза, а также обсудят основные ориентиры макроэкономической политики ЕАЭС на 2019-2020 годы", - говорится в сообщении пресс-службы президента Казахстана, опубликованном в понедельник.

"По итогам саммита планируется принятие Совместного заявления глав государств-членов Высшего Евразийского экономического совета по случаю пятилетия Договора о ЕАЭС, а также подписание ряда международных документов", - отмечается в документе.

По сообщению пресс-службы, в саммите ЕАЭС в казахстанской столице примут участие первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков. Ожидается участие президента России Владимира Путина, премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Кроме того, ожидается участие в саммите президента Молдавии Игоря Додона в качестве главы государства-наблюдателя при ЕАЭС, президента Таджикистана Эмомали Рахмона в качестве почетного гостя, отмечается в сообщении.

В Евразийский экономический союз входят пять стран: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и РФ.