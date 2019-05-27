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Карабахский конфликт 27.05.2019 10:59

Азербайджан неоднократно предлагал Армении провести обмен удерживаемых лиц по принципу «всех на всех» – Мамедъяров

Обмен между Азербайджаном и Арменией удерживаемых лиц по принципу «всех на всех» может создать благоприятный эмоциональный фон для дальнейшего прогресса переговоров в нагорно-карабахском урегулировании, заявил глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

«Азербайджан неоднократно предлагал осуществить обмен лицами, удерживаемыми с обеих сторон, по принципу «всех на всех»»,- сказал Мамедъяров в интервью российскому изданию «Коммерсант».

Он отметил, что обмен удерживаемыми лицами и военнопленными по принципу «всех на всех» общепринят в мировой практике и поддерживается, в частности, странами – сопредседателями Минской группы ОБСЕ.

«Убеждены, что это может создать более благоприятный эмоциональный фон для дальнейшего прогресса переговоров и подготовки обществ двух стран к миру»,- подчеркнул министр.

Что же касается налаживания гуманитарных связей между Азербайджаном и Арменией, в частности, организации взаимных поездок журналистов и родственников заключенных, Мамедъяров отметил, что «здесь, прежде всего, необходимо работать в направлении конкретных, можно сказать выверенных предложений, при понимании того, насколько это чувствительная тема для двух обществ, то есть, иными словами, работать на пользу миру, а не во вред».

В настоящее время в Азербайджане находятся трое граждан Армении: Арсен Багдасарян, Карен Казарян и Завен Карапетян. Официальный Баку считает их диверсантами и военными преступниками.

Багдасарян был задержан военнослужащими азербайджанской армии в декабре 2014 года во время диверсионной вылазки, позднее решением суда приговорен к 15 года лишения свободы.

Казарян задержан азербайджанскими военнослужащими в середине июля 2018 года. Он обвиняется в преступлениях против Азербайджана. В феврале 2019 года он был приговорен к 20 годам лишения свободы.

Карапетян задержан в июне 2017 года. Армянская сторона утверждает, что это гражданское лицо. Азербайджан ведет соответствующее работы по установлению его статуса.

В Армении в настоящее время находятся двое азербайджанцев. В частности, гражданин Азербайджана Шахбаз Гулиев и гражданин России Дильгам Аскеров были взяты в заложники в июле 2014 года вооруженными силами Армении на территории оккупированного Кельбаджарского района Азербайджана. Третий азербайджанец, Гасан Гасанов, был убит.

Т.н. «суд» сепаратистского режима Нагорно-Карабахского региона Азербайджанской Республики приговорил Д.Аскерова к пожизненному заключению, а Ш.Гулиева - к 22 годам лишения свободы.

Ф.Исазаде

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Тэги: АРМЕНИЯ, ЗАДЕРЖАННЫЕ, ОБМЕН


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