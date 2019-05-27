Агролизинг определился со страховщиком сельхозтехники

ОАО "Агролизинг" завершило процедуру отбора страховщика сельскохозяйственной техники, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Агролизинг.

"Победителем опроса котировок, объявленного обществом, стала СК Qala Sigorta, которая будет оказывать услуги по обязательному страхованию сельхозтехники в течение года", - отметили в Агролизинг.

В частности, Qala Sigorta застрахует 650 зерноуборочных комбайнов, 100 хлопкоуборочных комбайнов и 500 тракторов.

Как сообщалось ранее, 30 сентября 2015 года азербайджанская перестраховочная компания "AzRe Tekrarsigortа" закрыла сделку по приобретению за $6,5 млн 100% акций страховой компании "Chartis Azerbaijan". В связи с этим компания сменила название с Chartis Azerbaijan на Qala Sigorta. Уставный капитал компании равен 8 млн 50 манатов.

ОАО «Агролизинг» входит в структуру министерства сельского хозяйства Азербайджана.

А.Мамедов