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Финансы 27.05.2019 11:04

Агролизинг определился со страховщиком сельхозтехники

ОАО "Агролизинг" завершило процедуру отбора страховщика сельскохозяйственной техники, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Агролизинг.

"Победителем опроса котировок, объявленного обществом, стала СК Qala Sigorta, которая будет оказывать услуги по обязательному страхованию сельхозтехники в течение года", - отметили в Агролизинг.

В частности, Qala Sigorta застрахует 650 зерноуборочных комбайнов, 100 хлопкоуборочных комбайнов и 500 тракторов.

Как сообщалось ранее, 30 сентября 2015 года азербайджанская перестраховочная компания "AzRe Tekrarsigortа" закрыла сделку по приобретению за $6,5 млн 100% акций страховой компании "Chartis Azerbaijan". В связи с этим компания сменила название с Chartis Azerbaijan на Qala Sigorta. Уставный капитал компании равен 8 млн 50 манатов.

ОАО «Агролизинг» входит в структуру министерства сельского хозяйства Азербайджана.

А.Мамедов

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Тэги: АГРОЛИЗИНГ, СТРАХОВЩИК, КОНТРАКТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]