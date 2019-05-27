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Дальнее зарубежье 27.05.2019 11:42

США и Япония стремятся к "миру через силу" на Корейском полуострове - Трамп

Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что Вашингтон и Токио продолжают диалог по вопросу денуклеаризации Корейского полуострова и нацелены на мир и стабильность в регионе.

"Мы с премьером Абэ продолжаем наши консультации для достижения мира и безопасности на Корейском полуострове", - сказал американский лидер на пресс-конференции в Токио.

По его словам, США и Япония поддерживают подход - "мир через силу". "Мы хотим мира и стабильности", - отметил Трамп.

При этом глава Белого дома выразил надежду, что лидер КНДР Ким Чен Ын в конечном счете осуществит денуклеаризацию.

"Мы продолжаем надеяться, что Ким Чен Ын воспользуется возможностью изменить свою страну через денуклеаризацию. Это страна с колоссальной экономикой и другими возможностями", - отметил президент США.

Трамп сказал, что лидер КНДР - "очень умный человек". По словам американского лидера, Ким Чен Ын верит в экономический потенциал страны, которой руководит, и стремится к развитию Северной Кореи в этом направлении.

"Лидер КНДР хочет создать экономически сильное государство", - сказал Трамп, подчеркнув, что без денуклеаризации, однако, это не произойдет.

Также президент США отметил, что КНДР уже два года не проводила ядерных испытаний, а недавние ракетные испытания его не взволновали.

"Нет, я лично не волнуюсь. В отношении Северной Кореи действуют мощные санкции", - добавил он.

Со своей стороны премьер Японии Синдзо Абэ поблагодарил Трампа за его усилия в области денуклеаризации Корейского полуострова. Он отметил, что президент США поддерживает его стремление встретиться с Ким Чен Ыном.

В настоящее время Трамп находится с официальным визитом в Японии.

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Тэги: США, ЯПОНИЯ, КНДР, ДЕНУКЛЕАРИЗАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]