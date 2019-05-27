Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что Вашингтон и Токио продолжают диалог по вопросу денуклеаризации Корейского полуострова и нацелены на мир и стабильность в регионе.
"Мы с премьером Абэ продолжаем наши консультации для достижения мира и безопасности на Корейском полуострове", - сказал американский лидер на пресс-конференции в Токио.
По его словам, США и Япония поддерживают подход - "мир через силу". "Мы хотим мира и стабильности", - отметил Трамп.
При этом глава Белого дома выразил надежду, что лидер КНДР Ким Чен Ын в конечном счете осуществит денуклеаризацию.
"Мы продолжаем надеяться, что Ким Чен Ын воспользуется возможностью изменить свою страну через денуклеаризацию. Это страна с колоссальной экономикой и другими возможностями", - отметил президент США.
Трамп сказал, что лидер КНДР - "очень умный человек". По словам американского лидера, Ким Чен Ын верит в экономический потенциал страны, которой руководит, и стремится к развитию Северной Кореи в этом направлении.
"Лидер КНДР хочет создать экономически сильное государство", - сказал Трамп, подчеркнув, что без денуклеаризации, однако, это не произойдет.
Также президент США отметил, что КНДР уже два года не проводила ядерных испытаний, а недавние ракетные испытания его не взволновали.
"Нет, я лично не волнуюсь. В отношении Северной Кореи действуют мощные санкции", - добавил он.
Со своей стороны премьер Японии Синдзо Абэ поблагодарил Трампа за его усилия в области денуклеаризации Корейского полуострова. Он отметил, что президент США поддерживает его стремление встретиться с Ким Чен Ыном.
В настоящее время Трамп находится с официальным визитом в Японии.
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