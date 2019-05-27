Доходы предприятий связи и почты в Азербайджане в январе-апреле увеличились на 12%

Доходы предприятий связи и почты в Азербайджане в январе-апреле 2019 года увеличились по сравнению с аналогичным показателем прошлого года на 11,7% - до 637 млн манатов, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомстате.

В структуре доходов 82,6% пришлось на предприятия, действующие в частном секторе.

Потребителями 71,7% услуг стали физические лица, которым в стоимостном выражении оказано услуг на сумму 456,7 млн манатов (рост на 11,6% - ИФ-Аз).

На долю услуг мобильной связи, оказанных тремя действующими в стране операторами мобильной связи - Azercell Telecom, Bakcell и Azerfon – в январе-апреле 2019 года пришлось 272,4 млн манатов или 42,8% общего объема услуг связи (спад на 3,1%).

Н.Аббасова