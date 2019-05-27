Упростите свои дела с овердрафтом от AccessBank!

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27.05.2019 11:25

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Клиент получает возможность многократного пользования лимитом овердрафта, полностью или частично, в течение всего срока договора. Выплата производится в автоматическом порядке, как только средства поступают на счет клиента.

AccessBank дает возможность клиентам, которые хотят воспользоваться овердрафтом, легкое оформление, беззалоговую выдачу, оплату только по процентам, начисленным на используемую сумму, неоднократное использование лимитом после выплаты долга.

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Подробную информацию можно получить на сайте банка, страницах в Facebook и Instagram, а также позвонив по номеру 151.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]