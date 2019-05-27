Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9052 RUR   0.0264 GBR   2.1644 TRY   0.2794

Цена на нефть

    $/bbl WTI 58.63 0.72 Brent 68.69 0.93

Погода в Баку

  ночь день

Карабахский конфликт 27.05.2019 11:28

Азербайджан связывает надежды на карабахское урегулирование путем переговоров – глава МИД

Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров считает, что Армения всячески стремится затянуть переговоры по нагорно-карабахскому урегулированию, в том числе заявлениями о необходимости вовлечь в этот процесс представителей сепаратистского режима в Нагорном Карабахе.

«Все довольно просто — визави Республики Армения как стороны конфликта выступает Азербайджанская Республика. Этот формат утвержден решением совета министров Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе от 24 марта 1992 года. Таковы реалии. Все остальное — либо домыслы, либо попытки затянуть процесс урегулирования под надуманным предлогом», - заявил Мамедъяров в интервью российскому изданию «Коммерсант».

Он также отметил, что Азербайджан поддерживает недавнее заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что армянский лидер не намерен ни затягивать, ни тормозить переговорный процесс. «Мы можем только поддерживать такой подход. Азербайджан – сторона, однозначно заинтересованная в скорейшем урегулировании конфликта. И до сих пор мы продолжаем связывать свои надежды именно с его урегулированием путем переговоров», - отметил Мамедъяров.

По его мнению, и армянская сторона должна быть заинтересована в этом, поскольку затягивание конфликта принесло человеческие страдания и народу Армении.

«Захват территорий Азербайджана и их продолжающаяся оккупация на протяжении всех этих лет не принесли Армении никаких осязаемых дивидендов. Зато это привело к росту уровня бедности, безработицы, оттоку населения из страны и прочим проявлениям кризиса. Как говорится, политик думает о выборах, а государственный лидер – о последующих поколениях»,- сказал министр.

Глава МИД заявил, что если целью Армении является урегулирование конфликта, «то ей следует более однозначно и без лишних проволочек продемонстрировать политическую волю и практические шаги в этом направлении». «Мы, со своей стороны, будем всячески приветствовать подобный подход, который следует не только декларировать, но и претворять в жизнь»,- подчеркнул Мамедъяров.

Ф.Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АРМЕНИЯ, КОНФЛИКТ, УРЕГУЛИРОВАНИЕ


Похожие новости


В Баку допускают провокаций со стороны Еревана в зоне карабахского конфликта в связи с политической нестабильностью в Армении Карабахское урегулирование позволит нормализовать отношения Баку и Еревана – МИД Азербайджана Заявления Пашиняна по Карабаху тормозят и так слабый процесс урегулирования – МИД Азербайджана Замглавы МИД Азербайджана: Оккупационная политика Еревана в отношении Баку оставляет Армению в стороне от экономического сотрудничества Баку пока не получал предложения о встрече на высшем уровне по Карабаху – МИД Азербайджана Президент Армении пытается найти выход из политического кризиса в переговорах с различными политическими силами

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]