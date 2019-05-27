Азербайджан связывает надежды на карабахское урегулирование путем переговоров – глава МИД

Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров считает, что Армения всячески стремится затянуть переговоры по нагорно-карабахскому урегулированию, в том числе заявлениями о необходимости вовлечь в этот процесс представителей сепаратистского режима в Нагорном Карабахе.

«Все довольно просто — визави Республики Армения как стороны конфликта выступает Азербайджанская Республика. Этот формат утвержден решением совета министров Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе от 24 марта 1992 года. Таковы реалии. Все остальное — либо домыслы, либо попытки затянуть процесс урегулирования под надуманным предлогом», - заявил Мамедъяров в интервью российскому изданию «Коммерсант».

Он также отметил, что Азербайджан поддерживает недавнее заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что армянский лидер не намерен ни затягивать, ни тормозить переговорный процесс. «Мы можем только поддерживать такой подход. Азербайджан – сторона, однозначно заинтересованная в скорейшем урегулировании конфликта. И до сих пор мы продолжаем связывать свои надежды именно с его урегулированием путем переговоров», - отметил Мамедъяров.

По его мнению, и армянская сторона должна быть заинтересована в этом, поскольку затягивание конфликта принесло человеческие страдания и народу Армении.

«Захват территорий Азербайджана и их продолжающаяся оккупация на протяжении всех этих лет не принесли Армении никаких осязаемых дивидендов. Зато это привело к росту уровня бедности, безработицы, оттоку населения из страны и прочим проявлениям кризиса. Как говорится, политик думает о выборах, а государственный лидер – о последующих поколениях»,- сказал министр.

Глава МИД заявил, что если целью Армении является урегулирование конфликта, «то ей следует более однозначно и без лишних проволочек продемонстрировать политическую волю и практические шаги в этом направлении». «Мы, со своей стороны, будем всячески приветствовать подобный подход, который следует не только декларировать, но и претворять в жизнь»,- подчеркнул Мамедъяров.

Ф.Исазаде