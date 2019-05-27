Азербайджан связывает надежды на карабахское урегулирование путем переговоров – глава МИД

Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров считает, что Армения всячески стремится затянуть переговоры по нагорно-карабахскому урегулированию, в том числе заявлениями о необходимости вовлечь в этот процесс представителей сепаратистского режима в Нагорном Карабахе.
«Все довольно просто — визави Республики Армения как стороны конфликта выступает Азербайджанская Республика. Этот формат утвержден решением совета министров Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе от 24 марта 1992 года. Таковы реалии. Все остальное — либо домыслы, либо попытки затянуть процесс урегулирования под надуманным предлогом», - заявил Мамедъяров в интервью российскому изданию «Коммерсант».
Он также отметил, что Азербайджан поддерживает недавнее заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что армянский лидер не намерен ни затягивать, ни тормозить переговорный процесс. «Мы можем только поддерживать такой подход. Азербайджан – сторона, однозначно заинтересованная в скорейшем урегулировании конфликта. И до сих пор мы продолжаем связывать свои надежды именно с его урегулированием путем переговоров», - отметил Мамедъяров.
По его мнению, и армянская сторона должна быть заинтересована в этом, поскольку затягивание конфликта принесло человеческие страдания и народу Армении.
«Захват территорий Азербайджана и их продолжающаяся оккупация на протяжении всех этих лет не принесли Армении никаких осязаемых дивидендов. Зато это привело к росту уровня бедности, безработицы, оттоку населения из страны и прочим проявлениям кризиса. Как говорится, политик думает о выборах, а государственный лидер – о последующих поколениях»,- сказал министр.
Глава МИД заявил, что если целью Армении является урегулирование конфликта, «то ей следует более однозначно и без лишних проволочек продемонстрировать политическую волю и практические шаги в этом направлении». «Мы, со своей стороны, будем всячески приветствовать подобный подход, который следует не только декларировать, но и претворять в жизнь»,- подчеркнул Мамедъяров.
Ф.Исазаде
Пассажироперевозки в Азербайджане в январе-апреле 2019 г увеличились на 1,4%
Украина увеличила запасы в ПХГ до 11 млрд куб. м
Мустафаев возглавит делегацию Азербайджана на выставке ИННОПРОМ-2019 в Екатеринбурге
"Аладдин" собрал более $86 млн в первый уик-энд, стал лидером американского проката
Огонь локализован на рыболовном траулере в Приморье, площадь пожара составила 500 кв. м - МЧС
Золотую пальмовую ветвь получил фильм "Паразиты" южнокорейского режиссера
ИВ Абшеронского района направит около 405 тыс. манатов на ремонт лифтов в городе Хырдалан
Президент Алиев выделил более 20 млн манатов на строительство центра ASAN Xidmet в Кюрдямирском районе
Президент Алиев провел рокировку глав ИВ Саатлинского и Сабирабадского районов
Австрийские ультраправые помогут социал-демократам вынести вотум недоверия Курцу
В Кремле в субботу пройдет церемония развода пеших и конных караулов
В правительстве Франции расстроены поражением на выборах в ЕП, но отставки премьера не будет
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Упростите свои дела с овердрафтом от AccessBank!
АтаБанк в связи с финалом Лиги Европы перейдет на усиленный режим
В Баку пройдет финансово-технологический саммит
Международная выставка оборонной промышленности ADEX пройдет в Баку в 2020 году
Форум «Downstream Каспий и Центральная Азия – торговля, логистика, нефтепереработка» пройдет в конце апреля
Карабахский армянин Артур Агаджанов прокомментировал новую книгу Фуада Ахундова об Албанской церкви
Не играйте с огнем вблизи «пороховых бочек»
Пашинян, считающий себя демократом, обязан привлечь к ответственности Саргсяна, признавшегося в убийстве мирного азербайджанского населения в Ходжалы - политолог