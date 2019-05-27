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Транспорт и связь 27.05.2019 11:30

ЦБМ направит около 950 тыс. манатов на закупку морских буев

Публичное юридическое лицо «Центр безопасности мореплавания» (ЦБМ) направит порядка 950 тыс. манатов на закупку морских буев.

Согласно материалам сайта www.tender.gov.az, ЦБМ заключил контракт на закупку морских буев с азербайджанским филиалом компании UNITED ALLIANCE GROUP LTD.

Стоимость контракта – 949,325 тыс.

Центр безопасности морского плавания входит в структуру Государственного морского агентства. В функции центра входят: организация системы безопасности морского плавания на территориальных водах и портовых акваториях Азербайджана, управление движением судов, осуществление проверок на судах, оказание путеводительных услуг, дистанционное слежение за судами и другие функции по безопасности мореплавания.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: БУИ, ЗАКУПКА, КОНТРАКТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]