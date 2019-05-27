Китай не сможет платить пошлины и в итоге заключит торговое соглашение с США - Трамп

Властям Китая непросто платить пошлины Вашингтону и потому в итоге они согласятся заключить торговое соглашение с США, заявил в понедельник американский президент Дональд Трамп.

"Рано или поздно у нас будет замечательная сделка", - сказал он на пресс-конференции в Японии.

"Я не думаю, что Китай сможет продолжать платить пошлины", - отметил он, поясняя, почему так уверен в успехе торговых переговоров с Пекином.