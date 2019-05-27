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Дальнее зарубежье 27.05.2019 11:31

Китай не сможет платить пошлины и в итоге заключит торговое соглашение с США - Трамп

Властям Китая непросто платить пошлины Вашингтону и потому в итоге они согласятся заключить торговое соглашение с США, заявил в понедельник американский президент Дональд Трамп.

"Рано или поздно у нас будет замечательная сделка", - сказал он на пресс-конференции в Японии.

"Я не думаю, что Китай сможет продолжать платить пошлины", - отметил он, поясняя, почему так уверен в успехе торговых переговоров с Пекином.

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Тэги: США, ТРАМП, КИТАЙ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]