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Это интересно 27.05.2019 11:34

"Аладдин" собрал более $86 млн в первый уик-энд, стал лидером американского проката

Фильм "Аладдин" режиссера Гая Ричи стал лидером проката в Северной Америке, собрав около $86,1 млн в свой первый уик-энд, по данным сайта Box Office Mojo.

С учетом длинных выходных в США к понедельнику сборы картины, одну из главных ролей в которой сыграл Уилл Смит, могут превысить $100 млн.

В международном прокате киноадаптация одноименного мультфильма собрала $121 млн главным образом за счет Китая, где сборы составили 18,7 млн. В России фильм заработал $6,4 млн.

Второе место в североамериканском прокате заняла третья часть кинофильма "Джон Уик" студии Lions Gate Entertainment Corp с Киану Ривзом в главной роли. Сборы картины составили $24,4 млн.

На третьей строчке расположилась экранизация комиксов Marvel "Мстители: Финал" с показателем $16,8 млн. Четвертое место занял фантастический фильм "Покемон. Детектив Пикачу" - $13,3 млн.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, КИНО, СБОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]