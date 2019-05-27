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Финансы 27.05.2019 11:36

Биткойн подорожал до максимума за год, приближается к $9000

Курс биткойна активно растет на торгах в понедельник и достиг максимальной отметки с мая 2018 года.

Согласно данным CoinDesk, курс биткойна увеличился в ходе торгов на 2,1%, до $8804,6.

С начала года стоимость криптовалюты подскочила на 130%, однако биткойн очень далек от максимумов 2017 года, когда его курс был близок к $20000.

Другие криптовалюты, такие как EOS, Ether, XRP и litecoin, дорожают более чем на 5% в ходе торгов в понедельник.

Совокупная стоимость всех криптовалют оценивается в $268,1 млрд, это максимальное значение с начала августа прошлого года.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: МИР, БИТКОЙН, КУРС, РОСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]