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Дальнее зарубежье 27.05.2019 12:03

В правительстве Франции расстроены поражением на выборах в ЕП, но отставки премьера не будет

Во французском правительстве опечалены поражением партии президента страны Эмманюэля Макрона "Вперед, Республика!" на выборах в Европейский парламент во Франции.

В эфире радиостанции RMC представитель правительства Франции Сибет Ндиайе назвала результаты выборов "разочарованием".

"Очевидно, что мы не первые на этих выборах. Мы не победили, мы проиграли", - констатировала она.

При этом Ндиайе отметила, что, несмотря на призывы лидера победившей на выборах в Европарламент партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, парламент страны не будет распущен, а премьер-министр Франции Эдуар Филип не уйдет в отставку. "Не будет отставки Эдуара Филиппа", - сказала представитель правительства.

На вопрос журналиста о возможных перестановках в составе правительства после выборов Ндиайе ответила, что "не слышала ничего подобного".

Согласно результатам выборов, "Национальное объединение" одержало победу на выборах в Европарламент во Франции и получило 23,31 % голосов, тогда как партия "Вперед, Республика!" набрала 22,41%.

Накануне Ле Пен заявила, что успех ее партии на выборах в ЕП отражает реальное отношение французов к политикам, и призвала Макрона сделать соответствующие выводы.

"По моему мнению, у него нет другого выбора, как распустить Национальное собрание, предоставив возможность для более демократичных и представляющих, наконец, реальное общественное мнение страны выборов", - заявила французский политик после предварительного подведения итогов голосования во Франции в Европейский парламент.

Она сказала, что в ее партии обрадованы самыми высокими в ее истории результатами выборов в Европарламент.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ПРАВИТЕЛЬСТВО, ВЫБОРЫ, РЕАКЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]