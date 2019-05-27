Мустафаев возглавит делегацию Азербайджана на выставке ИННОПРОМ-2019 в Екатеринбурге

Делегация Азербайджана примет участие в работе Х Международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2019 в Екатеринбурге, сообщает официальный сайт правительства Свердловской области РФ.

ИННОПРОМ -2019 пройдет в Екатеринбурге с 8 по 11 июля. Основная тема ИННОПРОМа в 2019 году – «Цифровое производство: интегрированные решения».

«В состав делегации, которую возглавит министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев, войдут крупные транспортные и добывающие госкомпании, а также порядка 20 частных предприятий», - отмечается в информации.

По словам генерального консула Азербайджана в Екатеринбурге Ильгара Искендерова, Азербайджан планирует провести на полях ИННОПРОМа масштабную работу. «Впервые Азербайджан будет участвовать в работе выставки ИННОПРОМ на столь высоком официальном уровне. Кроме этого, к участию заявлены крупнейшие компании страны. Я уверен, что совместная работа с правительством Свердловской области по повестке переговоров, организации деловых встреч обозначит новые перспективные направления сотрудничества и даст импульс дальнейшему диалогу, который мы надеемся продолжить в ходе запланированного на этот год визита делегации Свердловской области в Азербайджан», - сказал дипломат.

В рамках ИННОПРОМ будут организованы специализированные выставки на основе самых востребованных тематик: металлообработка, аддитивные технологии, технологии для энергетики, индустриальная автоматизация, машиностроение и производство компонентов для машиностроительной отрасли. Участниками станут как ведущие российские компании, так и известные зарубежные бренды.

Б.Рустамбеков