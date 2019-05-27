В Кундузе убит советник премьер-министра Афганистана

На северо-востоке Афганистана убит советник премьер-министра страны Нур Мохаммад Араб, сообщает в понедельник афганский телеканал Ariana News.
Боевики застрелили советника главы афганского правительства в Кундузе. При нападении ранения получил телохранитель Нур Мохаммада Араба.
Глава афганского правительства Абдулла Абдулла является одним из кандидатов на пост президента страны, выборы намечены на 20 июля.
Ни одна из действующих в стране антиправительственных группировок пока не взяла на себя ответственность за нападение.
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