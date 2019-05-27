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Дальнее зарубежье 27.05.2019 12:01

В Кундузе убит советник премьер-министра Афганистана

На северо-востоке Афганистана убит советник премьер-министра страны Нур Мохаммад Араб, сообщает в понедельник афганский телеканал Ariana News.

Боевики застрелили советника главы афганского правительства в Кундузе. При нападении ранения получил телохранитель Нур Мохаммада Араба.

Глава афганского правительства Абдулла Абдулла является одним из кандидатов на пост президента страны, выборы намечены на 20 июля.

Ни одна из действующих в стране антиправительственных группировок пока не взяла на себя ответственность за нападение.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АФГАНИСТАН, ПРЕМЬЕР, СОВЕТНИК, УБИЙСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]