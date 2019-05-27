Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9052 RUR   0.0264 GBR   2.1644 TRY   0.2794

Цена на нефть

    $/bbl WTI 58.63 0.72 Brent 68.69 0.93

Погода в Баку

  ночь день

Регион 27.05.2019 14:32

Лавров поддержал предложение главы МИД Ирана о заключении регионального пакта о ненападении

В Москве считают предложение главы МИД Ирана Джавада Зарифа заключить пакт о ненападении в регионе шагом в верном направлении, заявил в понедельник глава российского МИД Сергей Лавров.

"Что касается предложения министра иностранных дел Ирана Джавада Зарифа заключить договор о ненападении между странами региона (...) это первый шаг к разрядке напряженности, и мы считаем правильной договорённость такого рода", - сказал Лавров на пресс-конференции в Москве.

Глава МИД РФ добавил, что подобная инициатива достаточно подробно обсуждалась с Советом сотрудничества арабских стран Персидского залива.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ИРАН, ПАКТ, ЛАВРОВ


Похожие новости


Баку, Москва и Тегеран проведут заседание рабгруппы по грузоперевозкам Ситуация вокруг Ирана по-прежнему вызывает обеспокоенность - Песков Путин обсудил с постоянными членами Совбеза РФ ситуацию вокруг иранской "ядерной сделки" - Песков Россия и Иран будут сотрудничать вопреки санкциям США - Лавров Лавров сообщил о подготовке саммита РФ-Иран-Азербайджан Главы МИД РФ и Ирана обсудят Сирию и ядерную сделку

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]