Лавров поддержал предложение главы МИД Ирана о заключении регионального пакта о ненападении

В Москве считают предложение главы МИД Ирана Джавада Зарифа заключить пакт о ненападении в регионе шагом в верном направлении, заявил в понедельник глава российского МИД Сергей Лавров.
"Что касается предложения министра иностранных дел Ирана Джавада Зарифа заключить договор о ненападении между странами региона (...) это первый шаг к разрядке напряженности, и мы считаем правильной договорённость такого рода", - сказал Лавров на пресс-конференции в Москве.
Глава МИД РФ добавил, что подобная инициатива достаточно подробно обсуждалась с Советом сотрудничества арабских стран Персидского залива.
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