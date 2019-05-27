Тимошенко не видит предпосылок для дефолта на Украине

В Украине нет предпосылок для дефолта, считает лидер фракции ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

Ранее украинский предприниматель Игорь Коломойский заявил в интервью Financial Times, что новому президенту Украины Владимиру Зеленскому следует отказаться от программы помощи МВФ или объявить дефолт по внешнему долгу.

"В Украине сбалансированный бюджет, в котором предусмотрены очень большие, недопустимо, деньги на возврат процентов, на возврат самого долга. Да, это ужасный объем расходов из бюджета, но предпосылок для дефолта не существует", - сказала Тимошенко на заседании согласительного совета руководителей фракций и групп парламента в понедельник.

При этом она подчеркнула, что если искусственно будет проведен дефолт, то долги страны будет обнулены очень дорогой ценой.

"Это освобождение от долгов не поможет Украине, потому что Украина на многие годы останется без инвесторов. Никто не придет в страну, которая переживает дефолт. Во-вторых, никто не сможет спрогнозировать после дефолта, каким будет курс гривны", - пояснила лидер фракции.

Тимошенко заявила, что "ни в коем случае, ни при каких условиях нельзя допустить, чтобы Украина вошла в дефолт".