В Северной Корее подвергли критике советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, назвав его "разжигателем войны", сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) со ссылкой на представителя МИД КНДР.
"Болтона не следует называть советником по безопасности, так как люди на этой должности призваны работать над тем, чтобы обеспечить безопасность. Он должен называться советником по уничтожению безопасности, который уничтожает мир и безопасность", - приводит агентство слова неназванного представителя министерства.
По его словам, Болтон является "разжигателем войны" и "дефективным продуктом человеческого рода".
Критика представителя МИД КНДР прозвучала в связи с заявлениями советника президента США о том, что недавние ракетные пуски Северной Кореи противоречат резолюциям СБ ООН.
"Требовать от нас запретить все пуски с использованием баллистических технологий вне зависимости от дальности ракет - это все равно, что требовать отказаться от нашего права на самооборону", - отметил представитель МИД Северной Кореи.
Ранее советник президента США Джон Болтон заявил, что проведенные КНДР ракетные испытания в начале мая были нарушением резолюциям Совбеза ООН. Он добавил, что санкции ООН против КНДР должны сохраняться в силе.
В начале мая Северная Корея провела испытания ракет малой дальности после длительного периода относительного затишья. До этого она проводила подобные испытания в конце 2017 года.
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