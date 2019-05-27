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Дальнее зарубежье 27.05.2019 15:14

Китай призывает США решать торговые споры "уважительными" консультациями

В Пекине в понедельник призвали Вашингтон решать разногласия в сфере торговли между двумя сторонами, проявляя уважение друг к другу, передают местные СМИ.

"Мы также всегда настаивали на том, что консультации между Китаем и Соединенными Штатами, включая торговые и экономические консультации, должны быть основаны на взаимном уважении, равенстве и взаимной выгоде", - заявил представитель МИД КНР Лу Кан в ходе брифинга.

Таким образом он прокомментировал заявление американского лидера Дональда Трампа, сделанное им несколькими часами ранее в Токио. Он сказал, что рано или поздно Китаю придется заключить соглашение с США, поскольку Пекин не сможет продолжать платить пошлины.

"Мы всегда придерживаемся мнения, что любые разногласия между двумя странами должны решаться посредством дружелюбных переговоров и консультаций", - добавил Лу Кан.

США ведут переговоры с Китаем по торговым проблемам, которые пока не привели к какому-либо конкретному результату.

Повышение пошлин на импортируемые США китайские товары стоимостью $200 млрд в год вступило в силу 10 мая 2019 года. После этого президент США Дональд Трамп дал указание своей команде приступить к подготовке к введению повышенных таможенных пошлин на импортируемые из Китая товары стоимостью еще на $300 млрд.

Китай, в свою очередь, с 1 июня вводит повышенные пошлины на американские товары стоимостью $60 млрд.

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Тэги: КИТАЙ, США, ТОРГОВЛЯ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]