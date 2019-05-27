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27.05.2019 14:48

В РИКЦ в Баку Ирада Нури представила свою книгу «Призрак Сахары»

24 мая 2019 года в Российском информационно-культурном центре (РИКЦ) в Баку азербайджанская русскоязычная писательница, член литературно-творческой ассоциации «Луч» Ирада Нури представила свою новую книгу «Призрак Сахары».

Сюжет книги затрагивает исторические страницы многих континентов. Его связующей нитью стали судьбы отдельных людей. Несмотря на то, что они родились в разных странах, их связывает личная жизнь и история своих государств.

О творчестве молодой писательницы рассказала ответственный секретарь литературно-творческой ассоциации «Луч» Лала Умуд.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]