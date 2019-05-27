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Регион 27.05.2019 14:58

Оппозиционная партия "Адеквад" создается в Армении

Выступающие против политики премьер-министра Армении Никола Пашиняна члены общественной организации "Адеквад" заявили о создании одноименной оппозиционной партии.

"Республика Армения сталкивается с серьезнейшими вызовами и проблемами в сфере внутренней и внешней политики - как в экономической, так в военной, социальной, правовой и цивилизационной сферах. Эти проблемы углубляются день ото дня ввиду того, что действующая политическая система в целом, как и ее отдельные элементы и структуры, утратили способность адекватно реагировать на вышеприведенные вызовы", - говорится в распространенном в понедельник заявлении "Адеквад".

По мнению членов организации, "приспособленцы обречены на ассимиляцию и вымирание".

"У меньшинства нет иного выбора, оно должно быть либо доминирующим, либо не существовать вовсе. Следовательно, мы обречены на самосовершенствование, чтобы стать лучшими и стоять выше всего", - отмечается в заявлении.

"Учитывая несостоятельность действующей политической системы, мы считаем необходимым инициировать создание собственной политической единицы, той, которая предложит адекватные решения и возможности для противостояния актуальным рискам. Мы осознаем, что как в прошлом, так и в будущем нам будут препятствовать, дискредитировать нас, пытаться заставить молчать любыми законными или противозаконными методами, поскольку все силы, вносящие раздор, ослабляющие и деморализующие государство, видят опасность в носителях нашей идеологии", - говорится в заявлении.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ОППОЗИЦИЯ, ЗАЯВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]