Выступающие против политики премьер-министра Армении Никола Пашиняна члены общественной организации "Адеквад" заявили о создании одноименной оппозиционной партии.

"Республика Армения сталкивается с серьезнейшими вызовами и проблемами в сфере внутренней и внешней политики - как в экономической, так в военной, социальной, правовой и цивилизационной сферах. Эти проблемы углубляются день ото дня ввиду того, что действующая политическая система в целом, как и ее отдельные элементы и структуры, утратили способность адекватно реагировать на вышеприведенные вызовы", - говорится в распространенном в понедельник заявлении "Адеквад".

По мнению членов организации, "приспособленцы обречены на ассимиляцию и вымирание".

"У меньшинства нет иного выбора, оно должно быть либо доминирующим, либо не существовать вовсе. Следовательно, мы обречены на самосовершенствование, чтобы стать лучшими и стоять выше всего", - отмечается в заявлении.

"Учитывая несостоятельность действующей политической системы, мы считаем необходимым инициировать создание собственной политической единицы, той, которая предложит адекватные решения и возможности для противостояния актуальным рискам. Мы осознаем, что как в прошлом, так и в будущем нам будут препятствовать, дискредитировать нас, пытаться заставить молчать любыми законными или противозаконными методами, поскольку все силы, вносящие раздор, ослабляющие и деморализующие государство, видят опасность в носителях нашей идеологии", - говорится в заявлении.