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Дальнее зарубежье 27.05.2019 15:28

Комиссар СЕ по правам человека информирует о темах, затронутых на встрече с патриархом Кириллом

Комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович на встрече в понедельник с патриархом Московским и всея Руси Кириллом призвала его содействовать улучшению ситуации с правами человека в РФ, сообщила европейский омбудсмен.

"Я использовала эту встречу, чтобы затронуть ряд важных правозащитных тем в России, включая права женщин, борьбу с домашним насилием, положение правозащитников и ситуацию с гражданским обществом, социально-экономическими правами, а также правами инвалидов", - говорится в заявлении Миятович, распространенном ее пресс-службой.

"Полагаю, что дискуссия была конструктивной, и я пригласила патриарха использовать свой авторитет, чтобы помочь улучшить ситуацию в области прав человека в стране", - отметила омбудсмен.

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Тэги: СЕ, ПРАВОЗАЩИТА, ПАТРИАРХ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]