Комиссар СЕ по правам человека информирует о темах, затронутых на встрече с патриархом Кириллом

Комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович на встрече в понедельник с патриархом Московским и всея Руси Кириллом призвала его содействовать улучшению ситуации с правами человека в РФ, сообщила европейский омбудсмен.

"Я использовала эту встречу, чтобы затронуть ряд важных правозащитных тем в России, включая права женщин, борьбу с домашним насилием, положение правозащитников и ситуацию с гражданским обществом, социально-экономическими правами, а также правами инвалидов", - говорится в заявлении Миятович, распространенном ее пресс-службой.

"Полагаю, что дискуссия была конструктивной, и я пригласила патриарха использовать свой авторитет, чтобы помочь улучшить ситуацию в области прав человека в стране", - отметила омбудсмен.