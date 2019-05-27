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СНГ 27.05.2019 15:39

ЕАЭС следует работать над отменой роуминга и внедрением 5G - Медведев

Россия внесла в Евразийскую экономическую комиссию проект соглашения о единых тарифах на звонки внутри ЕАЭС, рассчитывает также на интенсификацию внедрения 5G в странах союза.

"Нужно выходить на единые стандарты оказания услуг, включая и отмену внутрисетевого роуминга. Как, собственно, и готовиться к переходу и внедрению связи пятого поколения - это очень большой, дорогостоящий, серьезный проект, но готовиться к нему нужно, мы уже у себя приступили к такого рода работе", - сказал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе совещания с вице-премьерами.

По его словам, "нужно думать и о том, чтобы связь 5G заработала и в формате Евразийского союза".

Вице-премьер Максим Акимов сообщил, что российская сторона активизировала работу в рамках Евразийского экономического союза над отменой роуминга на пространстве пятерки - между Арменией, Белоруссией, Казахстаном, Киргизией и Россией.

"По вашему поручению мы интенсифицировали работу по поэтапной отмене роуминга со странами союза", - сказал Акимов.

"Это, конечно, длительный процесс. Прежде всего, мы заботимся и о качестве услуги, и, безусловно, чтобы не пострадали интересы российских мобильных операторов. Первым шагом на этом пути станет принятие соглашения о создании единого тарифного пространства на услуги завершения звонков. Это первый шаг, проект документа внесен Россией, прорабатывается на площадке ЕЭК, и мы рассчитываем, что в этом году мы согласуем документ для скорейшего его подписания", - заявил вице-премьер.

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Тэги: РОССИЯ, ЕАЭС, РОУМИНГ, ОТМЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]