УЕФА запретила футболистам «Арсенала» акцию в поддержку Мхитаряна

УЕФА выступает против идеи «Арсенала» выйти в футболках в поддержку полузащитника Генриха Мхитаряна на матч финала Лиги Европы в Баку против «Челси», сообщает Daily Mail.

«Представители УЕФА не хотят провоцировать конфликт и объяснили, что такие действия со стороны «Арсенала» будут запрещены», - говорится в информации.

Азербайджанская сторона дала УЕФА гарантии, что для всех игроков-участников финального поединка Лиги Европы и болельщиков будет обеспечена безопасность.

Однако, футбольный клуб «Арсенал» распространил информацию, что армянский полузащитник клуба Мхитарян не приедет в Баку 29 мая на финал Лиги Европы УЕФА против «Челси». При этом отмечалось, что решение о не приезде в Баку принял сам армянский полузащитник.

Р.Бабаев