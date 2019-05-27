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Спорт 27.05.2019 15:00

УЕФА запретила футболистам «Арсенала» акцию в поддержку Мхитаряна

УЕФА выступает против идеи «Арсенала» выйти в футболках в поддержку полузащитника Генриха Мхитаряна на матч финала Лиги Европы в Баку против «Челси», сообщает Daily Mail.

«Представители УЕФА не хотят провоцировать конфликт и объяснили, что такие действия со стороны «Арсенала» будут запрещены», - говорится в информации.

Азербайджанская сторона дала УЕФА гарантии, что для всех игроков-участников финального поединка Лиги Европы и болельщиков будет обеспечена безопасность.

Однако, футбольный клуб «Арсенал» распространил информацию, что армянский полузащитник клуба Мхитарян не приедет в Баку 29 мая на финал Лиги Европы УЕФА против «Челси». При этом отмечалось, что решение о не приезде в Баку принял сам армянский полузащитник.

Р.Бабаев

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: УЕФА, МХИТАРЯН, АРСЕНАЛ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]