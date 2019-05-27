УЕФА запретила футболистам «Арсенала» акцию в поддержку Мхитаряна

УЕФА выступает против идеи «Арсенала» выйти в футболках в поддержку полузащитника Генриха Мхитаряна на матч финала Лиги Европы в Баку против «Челси», сообщает Daily Mail.
«Представители УЕФА не хотят провоцировать конфликт и объяснили, что такие действия со стороны «Арсенала» будут запрещены», - говорится в информации.
Азербайджанская сторона дала УЕФА гарантии, что для всех игроков-участников финального поединка Лиги Европы и болельщиков будет обеспечена безопасность.
Однако, футбольный клуб «Арсенал» распространил информацию, что армянский полузащитник клуба Мхитарян не приедет в Баку 29 мая на финал Лиги Европы УЕФА против «Челси». При этом отмечалось, что решение о не приезде в Баку принял сам армянский полузащитник.
Р.Бабаев
Вашингтон хочет расшить двухсторонние отношения с Баку - Помпео
Азербайджан продолжит укреплять военный потенциал в условиях продолжающейся войны за Карабах - Алиев
Путин рассчитывает совместно с Алиевым наращивать двусторонние связи РФ и Азербайджана во всех областях
Brent усилила подъем до $69,57 за баррель, WTI перешла к росту
Fitch подтвердило рейтинги азербайджанского Expressbank на уровне «B» со стабильным прогнозом
Минсельхоз установил максимальный тариф за услуги по сбору урожая зерновых
ИВ Абшеронского района направит около 405 тыс. манатов на ремонт лифтов в городе Хырдалан
Президент Алиев выделил более 20 млн манатов на строительство центра ASAN Xidmet в Кюрдямирском районе
Президент Алиев провел рокировку глав ИВ Саатлинского и Сабирабадского районов
Патриарх Кирилл надеется, что Европа и Россия перевернут страницу недопонимания
В ФРГ оштрафованы члены "шариатской полиции"
Италии грозит штраф ЕС на 3,5 млрд евро в связи с недостаточным сокращением госдолга
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
В Баку отметили День славянской письменности и культуры
Банк ВТБ (Азербайджан) и STEP IT Academy подписали меморандум о сотрудничестве
В Баку пройдет финансово-технологический саммит
Международная выставка оборонной промышленности ADEX пройдет в Баку в 2020 году
Форум «Downstream Каспий и Центральная Азия – торговля, логистика, нефтепереработка» пройдет в конце апреля
Карабахский армянин Артур Агаджанов прокомментировал новую книгу Фуада Ахундова об Албанской церкви
Не играйте с огнем вблизи «пороховых бочек»
Пашинян, считающий себя демократом, обязан привлечь к ответственности Саргсяна, признавшегося в убийстве мирного азербайджанского населения в Ходжалы - политолог