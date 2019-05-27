В Баку состоялись выступления известного российского пианиста Юрия Богданова

25 мая 2019 года в Российском информационно-культурном центре в городе Баку (РИКЦ) в рамках I Международного фортепианного фестиваля русской музыки, который проводится с марта по июнь 2019 года Автономной некоммерческой организацией «Экология культуры» (Россия) при поддержке Россотрудничества, был организован концерт художественного руководителя Фестиваля, заслуженного артиста России, профессора Российской академии музыки имени Гнесиных Юрия Богданова. В нем также принял участие лауреат международных конкурсов Риад Мамедов.

26 мая с.г. Юрий Богданов в РИКЦ провел мастер-класс для молодых азербайджанских пианистов.