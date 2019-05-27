Главы стран Евразийского экономического союзе подпишут протокол о внесении изменений в договор о ЕАЭС и договор о Таможенном кодексе ЕАЭС на саммите 29 мая в Нур-Султане, сообщил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.

"Будет подписан ряд международных договоров, которые регулируют вопросы, связанные с формированием общего электроэнергетического рынка; механизмами прослеживаемости товаров, ввезенных на таможенную территорию ЕАЭС, а также протокола о внесении изменений в договор о ЕАЭС и договор о Таможенном кодексе ЕАЭС", - сказал Смадияров на брифинге в понедельник в Нур-Султане.

29 мая в Нур-Султане состоится заседание Высшего Евразийского экономического совета под председательством президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

На саммите главы стран ЕАЭС обсудят ключевые направления международной работы ЕАЭС, примут совместное заявление по случаю пятилетия договора о Союзе.

В Евразийский экономический союз входят пять стран: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и РФ.