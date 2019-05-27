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СНГ 27.05.2019 16:04

Евразийская "пятерка" внесет изменения в договор о ЕАЭС на саммите в Нур-Султане - МИД Казахстана

Главы стран Евразийского экономического союзе подпишут протокол о внесении изменений в договор о ЕАЭС и договор о Таможенном кодексе ЕАЭС на саммите 29 мая в Нур-Султане, сообщил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.

"Будет подписан ряд международных договоров, которые регулируют вопросы, связанные с формированием общего электроэнергетического рынка; механизмами прослеживаемости товаров, ввезенных на таможенную территорию ЕАЭС, а также протокола о внесении изменений в договор о ЕАЭС и договор о Таможенном кодексе ЕАЭС", - сказал Смадияров на брифинге в понедельник в Нур-Султане.

29 мая в Нур-Султане состоится заседание Высшего Евразийского экономического совета под председательством президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

На саммите главы стран ЕАЭС обсудят ключевые направления международной работы ЕАЭС, примут совместное заявление по случаю пятилетия договора о Союзе.

В Евразийский экономический союз входят пять стран: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и РФ.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ЕАЭС, САММИТ, ДОГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]