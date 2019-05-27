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Карабахский конфликт 27.05.2019 15:08

Посредники Минской группы ОБСЕ встретились в Ереване с главой МИД Армении

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ (представители России, США и Франции) по урегулированию карабахского конфликта в понедельник прибыли в Армению.

Как сообщила журналистам пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян, в Ереване состоялась встреча посредников с министром иностранных дел Армении Зограбом Мнацаканяном.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АРМЕНИЯ, ОБСЕ, ПОСРЕДНИКИ, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]