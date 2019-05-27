Посредники Минской группы ОБСЕ встретились в Ереване с главой МИД Армении

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ (представители России, США и Франции) по урегулированию карабахского конфликта в понедельник прибыли в Армению.

Как сообщила журналистам пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян, в Ереване состоялась встреча посредников с министром иностранных дел Армении Зограбом Мнацаканяном.