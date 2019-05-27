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27.05.2019 15:22

Банк ВТБ (Азербайджан) и STEP IT Academy подписали меморандум о сотрудничестве

22 мая председатель правления банка ВТБ (Азербайджан) Евгений Кирин и директор STEP IT Academy Алексей Слепцов подписали меморандум о сотрудничестве.

Документ предусматривает разработку и реализацию совместных проектов в сфере информационных технологий, а также обмен опытом и подготовку образовательно-методических пособий по IT. В рамках соглашения ВТБ (Азербайджан) намерен предлагать наиболее успешным и перспективным студентам производственную практику и работу в банке. Кроме того, стороны планируют взаимодействовать при организации семинаров, конференций и других совместных мероприятий.

Председатель правления банка ВТБ (Азербайджан) Евгений Кирин отметил: «Сотрудничество со STEP IT Academy – одно из мероприятий, которые банк проводит в рамках поддержки образования. В этом направлении ВТБ (Азербайджан) уже активно сотрудничает с рядом ведущих ВУЗов страны. Мы выступаем для студентов экспертами и наставниками в рамках своих компетенций, помогаем им при разработке научных проектов, развиваем студенческую практику и тем самым вносим свой вклад в подготовку новых молодых кадров».

Для справки

STEP IT Academy учебное заведение, специализирующееся на подготовке кадров в сфере IT. Академия готовит программистов, дизайнеров и системных инженеров. В настоящее время она представлена 42 филиалами в 16 странах мира. STEP IT Academy является уполномоченным образовательным центром таких компаний как Microsoft, Cisco, Autodesk.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]