Комплекс Давид Гареджи является суверенной территорией Азербайджана – МИД

Баку на переговорах с Тбилиси по делимитации госграницы подтвердил свою позицию – монастырский комплекс «Кешикчидаг» (Давид Гареджи) является территорией Азербайджана, заявил замминистра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов.
«Согласно международному праву, после распада СССР Азербайджан и Грузия автоматически стали правопреемниками административных границ, существовавших между ними. Впоследствии эти границы стали государственными и были взяты под контроль пограничных служб двух стран», - сказал Халафов.
«Факт, что на участке «Кешикчидаг» граница всегда была, и она охранялась и охраняется пограничными службами с нашей и грузинской стороны»,- добавил он.
Замминистра подчеркнул, что переходы к пещерам на заповедной территории «Кешикчидаг», по запросу грузинской стороны и взаимной договоренности, грузинскими паломниками осуществлялись под контролем азербайджанских пограничников.
«Это и сегодня также имеет место. Что же касается осуществления каких-то хозяйственных и других работ на своей территории, то это – суверенное право каждой стороны», - заявил Халафов.
Замглавы МИД Грузии Лаша Дарсалия, комментируя вопросы, обсуждённые в ходе последнего заседания Комиссий по делимитации и демаркации государственной границы между Азербайджаном и Грузией, в частности заявил грузинским СМИ, «на заседании комиссии мы поставили вопрос о том, что важно не предпринимать шаги, которые могут способствовать формированию такого восприятия, что каким-то образом изменяется статус-кво».
Ф.Исазаде
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