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Внешняя политика 27.05.2019 15:25

Комплекс Давид Гареджи является суверенной территорией Азербайджана – МИД

Баку на переговорах с Тбилиси по делимитации госграницы подтвердил свою позицию – монастырский комплекс «Кешикчидаг» (Давид Гареджи) является территорией Азербайджана, заявил замминистра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов.

«Согласно международному праву, после распада СССР Азербайджан и Грузия автоматически стали правопреемниками административных границ, существовавших между ними. Впоследствии эти границы стали государственными и были взяты под контроль пограничных служб двух стран», - сказал Халафов.

«Факт, что на участке «Кешикчидаг» граница всегда была, и она охранялась и охраняется пограничными службами с нашей и грузинской стороны»,- добавил он.

Замминистра подчеркнул, что переходы к пещерам на заповедной территории «Кешикчидаг», по запросу грузинской стороны и взаимной договоренности, грузинскими паломниками осуществлялись под контролем азербайджанских пограничников.

«Это и сегодня также имеет место. Что же касается осуществления каких-то хозяйственных и других работ на своей территории, то это – суверенное право каждой стороны», - заявил Халафов.

Замглавы МИД Грузии Лаша Дарсалия, комментируя вопросы, обсуждённые в ходе последнего заседания Комиссий по делимитации и демаркации государственной границы между Азербайджаном и Грузией, в частности заявил грузинским СМИ, «на заседании комиссии мы поставили вопрос о том, что важно не предпринимать шаги, которые могут способствовать формированию такого восприятия, что каким-то образом изменяется статус-кво».

Ф.Исазаде

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Тэги: ГРУЗИЯ, ГРАНИЦЫ, ДЕЛИМИТАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]