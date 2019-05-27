Эмира Катара пригласили на саммит арабских государств Персидского залива в Саудовской Аравии - СМИ

Эмир Катара шейх Тамим бин Хамад Аль Тани получил приглашение от короля Саудовской Аравии Салмана принять участие в чрезвычайном саммите Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) 30 мая, сообщили в понедельник арабские СМИ со ссылкой на МИД Катара.
Представитель внешнеполитического ведомства не уточнил, примет ли эмир это приглашение.
Два года назад Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ, Египет и Йемен прерывали дипломатические отношения с Катаром и ввели против него блокаду.
Пять стран объяснили разрыв дипотношений с Дохой тем, что последняя "поддерживает терроризм", включая террористические группировки "Аль-Каида" и ИГИЛ (обе запрещены в РФ).
Предстоящий саммит созывается по инициативе короля Саудовской Аравии для обсуждения ситуации в регионе, обострившейся в свете кризиса в отношениях между Ираном и США.
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