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Дальнее зарубежье 27.05.2019 17:26

Эмира Катара пригласили на саммит арабских государств Персидского залива в Саудовской Аравии - СМИ

Эмир Катара шейх Тамим бин Хамад Аль Тани получил приглашение от короля Саудовской Аравии Салмана принять участие в чрезвычайном саммите Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) 30 мая, сообщили в понедельник арабские СМИ со ссылкой на МИД Катара.

Представитель внешнеполитического ведомства не уточнил, примет ли эмир это приглашение.

Два года назад Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ, Египет и Йемен прерывали дипломатические отношения с Катаром и ввели против него блокаду.

Пять стран объяснили разрыв дипотношений с Дохой тем, что последняя "поддерживает терроризм", включая террористические группировки "Аль-Каида" и ИГИЛ (обе запрещены в РФ).

Предстоящий саммит созывается по инициативе короля Саудовской Аравии для обсуждения ситуации в регионе, обострившейся в свете кризиса в отношениях между Ираном и США.

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Тэги: КАТАР, САУДАРАВИЯ, САММИТ, ПРИГЛАШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]