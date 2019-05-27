Берлин готов продолжить политический диалог с Баку - Штайнмайер

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявляет о готовности Берлина продолжить политический диалог с Баку.

Штайнмайер поздравил президента Ильхама Алиева с национальным праздником Азербайджана – Днем Республики, отмечаемого 28 мая.

«Азербайджан и Германия обладают динамичными и надежными дипломатическими отношениями в течение 27 лет. Германия всегда готова продолжить с Азербайджаном политический диалог», - говорится в поздравлении Штайнмайера, опубликованного на сайте президента Азербайджана.

Германский президент пожелал мира, стабильности и процветания азербайджанскому народу.

Ф.Исазаде