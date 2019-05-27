Зеленский уверен во взаимной поддержке Киевом и Баку территориальной целостности Украины и Азербайджана

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что азербайджано-украинское сотрудничество будет развиваться в духе стратегического партнерства.

Зеленский поздравил президента Ильхама Алиева с национальным праздником Азербайджана – Днем Республики, отмечаемого 28 мая.

«Уверен, что существующее сотрудничество между Украиной и Азербайджаном и в будущем будет развиваться в духе стратегического партнерства и взаимной поддержки суверенитета и территориальной целостности наших государств»,- говорится в поздравлении Зеленский, опубликованного на сайте президента Азербайджана.

Зеленский пожелал Алиеву крепкого здоровья и успехов на высшей государственной должности, азербайджанскому народу - мира, стабильности и прогресса.

Ф.Исазаде