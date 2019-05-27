Миссия МАГАТЭ по контролю ядерных материалов начала работу в Белоруссии

Миссия консультативной службы МАГАТЭ по вопросам учета и контроля ядерных материалов (ISSAS) будет работать в Белоруссии 27-31 мая 2019 года, сообщили в департаменте по ядерной и радиационной безопасности МЧС (Госатомнадзор).
"В течение недели международные эксперты изучат работу белорусской государственной системы учета и контроля ядерных материалов в рамках выполнения соглашения между Республикой Беларусь и МАГАТЭ о применении гарантий в связи с договором о нераспространении ядерного оружия", - говорится в сообщении департамента.
Запрос на проведение миссии ISSAS в республике был направлен в марте 2018 года от имени МЧС Белоруссии.
Эксперты миссии изучат организацию системы учета и контроля ядерных материалов в Белоруссии, правовые основы данной работы, лицензионные требования в области использования атомной энергии и источников ионизирующего излучения, организацию надзора. Кроме того, они посетят Белорусскую АЭС, Объединенный институт энергетических и ядерных исследований "Сосны" НАН, СЗАО "Изотопные технологии", РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н.Александрова, ЦСЛ ОАО "Трест Белпромналадка".
"Главное ожидание белорусской стороны от проведения миссии - получить компетентные рекомендации для совершенствования системы регулирования ядерной и радиационной безопасности в Беларуси, постоянного поддержания на высоком уровне стандартов безопасности в стране", - приводятся в сообщении слова первого замначальника департамента Леонида Дедуля.
Ранее в Белоруссии работали две миссии МАГАТЭ - в октябре 2016 года по комплексной оценке регулирующей инфраструктуры ядерной и радиационной безопасности (IRRS), в октябре 2018 года - по вопросам аварийной готовности и реагирования (EPREV). В настоящее время реализуются соответствующие национальные планы по внедрению рекомендаций этих миссий.
Белоруссия ведет строительство АЭС рядом с городом Островец в Гродненской области по российскому проекту "ВВЭР-1200". Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Пуск первого энергоблока запланирован на ноябрь 2019 года, второго - на 2020 год. Генподрядчиком строительства АЭС является "Атомстройэкспорт" (структура "Росатома").
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