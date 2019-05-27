В Париже Лувр закрыт из-за забастовки сотрудников

Сотрудники парижского Лувра в понедельник объявили забастовку в связи с чрезмерным, по их мнению, наплывом туристов, говорится в его сообщении в твиттере.
"Лувр будет закрыт в понедельник из-за забастовки наших сотрудников и службы безопасности, которые протестуют против высокого туристического потока", - говорится в сообщении.
В заявлении профсоюза, представляющего права сотрудников музея, говорится, что за последние 10 лет туристический поток в музее вырос на 20%, а число сотрудников, наоборот, снизилось. В нем отмечается, что сотрудники музея "задыхаются" от наплыва посетителей.
По данным профсоюза, в 2018 году Лувр посетило более 10 млн человек.
Лувр пообещал вернуть деньги посетителям, которые заранее забронировали свои билеты, но не смогли ими воспользоваться в понедельник.
Вашингтон хочет расшить двухсторонние отношения с Баку - Помпео
Азербайджан продолжит укреплять военный потенциал в условиях продолжающейся войны за Карабах - Алиев
Путин рассчитывает совместно с Алиевым наращивать двусторонние связи РФ и Азербайджана во всех областях
Fitch подтвердило рейтинги азербайджанского Expressbank на уровне «B» со стабильным прогнозом
Минсельхоз установил максимальный тариф за услуги по сбору урожая зерновых
Роснедра, Роснефть и Газпром не смогли найти решения о корректировках лицензий на шельфе
Турпоток из России в Азербайджан в январе-апреле 2019 года уменьшился на 3,4% – Госагентство
Власти Китая ужесточили проверку туристов при въезде в страну
Азербайджан рассчитывает войти в топ-10 по числу медалей на Евроиграх в Минске – вице-президент НОК
ИВ Абшеронского района направит около 405 тыс. манатов на ремонт лифтов в городе Хырдалан
Президент Алиев выделил более 20 млн манатов на строительство центра ASAN Xidmet в Кюрдямирском районе
Президент Алиев провел рокировку глав ИВ Саатлинского и Сабирабадского районов
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
В Баку отметили День славянской письменности и культуры
Банк ВТБ (Азербайджан) и STEP IT Academy подписали меморандум о сотрудничестве
В Баку пройдет финансово-технологический саммит
Международная выставка оборонной промышленности ADEX пройдет в Баку в 2020 году
Форум «Downstream Каспий и Центральная Азия – торговля, логистика, нефтепереработка» пройдет в конце апреля
Карабахский армянин Артур Агаджанов прокомментировал новую книгу Фуада Ахундова об Албанской церкви
Не играйте с огнем вблизи «пороховых бочек»
Пашинян, считающий себя демократом, обязан привлечь к ответственности Саргсяна, признавшегося в убийстве мирного азербайджанского населения в Ходжалы - политолог