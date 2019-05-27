Страны ЕС не собираются ограничивать экспорт автомобилей в США - министры торговли

Страны Евросоюза не намерены обсуждать с США возможность ограничения поставок европейских автомобилей и автокомпонентов на американский рынок.

17 мая президент США Дональд Трамп принял решение отложить на 180 дней введение 25%-ных пошлин на импорт автомобилей, произведенных в ЕС и Японии. При этом Трамп заявил, что "условия для внутренней конкуренции в Штатах должны быть улучшены за счет сокращения импорта автомобилей.

В Белом доме сообщили, что президент поручил торговому представителю США Роберту Лайтхайзеру организовать переговоры с ЕС и Японией для того, чтобы "устранить угрозу национальной безопасности, связанную с импортом автомобилей и некоторых автозапчастей из Евросоюза, Японии и любых других стран".

Министры торговли стран ЕС по итогам встречи, состоявшейся в понедельник, высказались против возможности введения квот на поставки европейских автомобилей в США.

"Мы на 100% против этого", - заявила министр торговли Швеции Анн Линде.

Государственный секретарь министерства иностранных дел Франции Жан-Батист Лемуан отметил, что страны ЕС намерены уважать требования Всемирной торговой организации (ВТО).

Добровольное ограничение экспорта противоречит правилам ВТО.

Спор США и Евросоюза, затрагивающий европейский экспорт объемом в десятки миллиардов долларов в год, пока находится в тени торговой войны между Вашингтоном и Пекином, однако он может стать новой "головной болью" для мировой экономики, пишет Bloomberg.

Этот спор может поставить крест на переговорах между ЕС и США об отмене пошлин на широкий круг промышленных товаров, а также положить конец "торговому перемирию", заключенному сторонами в июле 2018 года. Подъем Вашингтоном пошлин на европейские автомобили приведет к ответным действиям со стороны ЕС.

В прошлом году Трамп ввел пошлины в размере 25% и 10% на сталь и алюминий, поставляемые в США Евросоюзом, наряду с другими торговыми партнерами Штатов. В ответ на это ЕС обложил 25%-ной пошлиной товары американского экспорта стоимостью 2,8 млрд евро в год.

Согласно оценкам Еврокомиссии, введение 25%-ной пошлины на поставляемые в США европейские автомобили может прибавить к их стоимости порядка 10 тыс. евро на американском рынке.

"Мы надеемся, что эти пошлины все же не будут введены, - сказала Линде. - Это действительно очень сложная ситуация для шведской автомобильной отрасли и европейской автомобильной отрасли. Это может стать катастрофой".

Генеральный директор Еврокомиссии по вопросам торговли Жан-Люк Демарти ранее заявлял, что ЕС готов ввести пошлины на американские товары общей стоимостью 20 млрд евро, если Трамп обложит 25%-ными пошлинами европейские автомобили.