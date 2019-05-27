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Спорт 27.05.2019 16:22

Азербайджан на II Евроиграх в Минске представят 80 спортсменов в 10 видах спорта - НОК

Азербайджан на II Европейских играх в Минске будет представлен 80 спортсменами, заявил вице-президент Национального олимпийского комитета (НОК) Чингиз Гусейнзаде.

«Азербайджанские спортсмены примут участие в 10 видах спорта. В состав сборной войдут 16 борцов (вольная, греко-римская, женская), 13 дзюдоистов, 13 гимнастов, 11 боксеров, семь каратистов, семь самбистов, шесть стрелков, пять велосипедистов, а также по одному лучнику и гребцу на каноэ», - сказал Гусейнзаде в понедельник на пресс-конференции.

По его словам, в целом, делегация Азербайджана на Евроиграх включает в себя более 150 человек, в том числе 32 тренера.

II Европейские игры пройдут с 21 по 30 июня 2019 года в столице Беларуси – Минске. В играх примут участие более 4 тыс. спортсменов из 50 стран, которые разыграют 200 комплектов наград в 15 видах спорта (23 дисциплинах), а также лицензии (в 10 видах) на Олимпиаду-2020 в Токио.

В программу II Евроигр включены: бадминтон, баскетбол 3х3, бокс, борьба (греко-римская, вольная, женская), велосипедный спорт (трек и шоссе), гимнастика (спортивная, художественная, акробатика, аэробика и прыжки на батуте), гребля на байдарках и каноэ, дзюдо, каратэ, легкая атлетика, самбо, стрельба из лука, стрельба (пулевая и стендовая), настольный теннис и пляжный футбол.

Первые в истории Европейские игры прошли с 12 по 28 июня 2015 года в Баку (соревнования по гребле проводились в Мингячевире). На Играх в Баку разыгрывались 253 комплекта наград и принимали участие 5,73 тыс. спортсменов из 50 стран Европы, которые состязались в 30 видах спорта, в 11 из которых разыгрывались лицензии на летние Олимпийские игры 2016 года.

Лучшего результата на Играх добилась сборная России, завоевав 164 медали (79 золотых, 40 серебряных и 45 бронзовых). Хозяева турнира, сборная Азербайджана, с 56 медалями заняла второе общекомандное место (21, 15, 20). Третье место заняла сборная Великобритании с 47 медалями (18, 10, 19).

Р.Бабаев

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Тэги: ЕВРОИГРЫ, СБОРНАЯ, НОК


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