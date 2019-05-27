Автобусный рейс из Баку в Тверь запустят с 28 мая

Автобусный рейс Баку-Тверь-Баку начнет функционировать с 28 мая 2019 года, говорится в сообщении Международного автовокзального комплекса.

«Рейс будет осуществляться два раза в неделю - по вторникам и пятницам. Время в пути займет 36 часов. Автобус из Баку будет выезжать в 13:00 по местному времени. Обратный рейс будет осуществляться в те же дни в 13:00 по местному времени», - отмечается в сообщении.

Согласно информации, стоимость билета в один конец составляет 100 манат ($58,8 по текущему курсу). Проезд в автобусе для детей до 5 лет бесплатный (без места), для детей от 5 до 10 лет нужно оплатить 50% от стоимости билета.

«Автобусы будут проходить через российские города Ростов, Воронеж, Тула, Москва. Пассажиры на протяжении пути будут обеспечены чаем и кофе», - отмечается в сообщении.

Н.Аббасова