Проверки регулятором страховых компаний в Азербайджане могут длиться до 105 дней

Палата по надзору за финансовыми рынками Азербайджана (MBNP) утвердила новые правила проведения проверок страховой деятельности.
Как стало известно агентству «Интерфакс-Азербайджан» из источников на финансовом рынке, правила вступили в силу с 16 мая 2019 года.
Согласно правилам, проверки будут отличаться по периодичности и по охвату.
"Проверки по периодичности будут подразделяться на очередные и внеочередные, по охвату – на комплексные и тематические. Очередные проверки будут комплексными, а внеочередные могут быть как комплексными, так и тематическими", - отметил источник.
Очередные проверки страховых компаний будут проводиться раз в два года. Правление MBNP должно утверждать график проверок на следующий год до 30 ноября календарного года.
Внеочередные проверки могут быть проведены в случае снижения финансовой стабильности, в том числе платежеспособности страховой компании, возникновения убытков по балансу на конец финансового года, а также в случае несоответствия отчетных показателей реальным.
Правила также определяют сроки проведения проверок (от 45 до 105 дней), права проверяющей группы и страховой компании, а также правила оглашения результатов проверок.
А.Мамедов
Вашингтон хочет расшить двухсторонние отношения с Баку - Помпео
Азербайджан продолжит укреплять военный потенциал в условиях продолжающейся войны за Карабах - Алиев
Путин рассчитывает совместно с Алиевым наращивать двусторонние связи РФ и Азербайджана во всех областях
Турпоток из России в Азербайджан в январе-апреле 2019 года уменьшился на 3,4% – Госагентство
Власти Китая ужесточили проверку туристов при въезде в страну
Азербайджан рассчитывает войти в топ-10 по числу медалей на Евроиграх в Минске – вице-президент НОК
ИВ Абшеронского района направит около 405 тыс. манатов на ремонт лифтов в городе Хырдалан
Президент Алиев выделил более 20 млн манатов на строительство центра ASAN Xidmet в Кюрдямирском районе
Президент Алиев провел рокировку глав ИВ Саатлинского и Сабирабадского районов
Патриарх Кирилл надеется, что Европа и Россия перевернут страницу недопонимания
В ФРГ оштрафованы члены "шариатской полиции"
Италии грозит штраф ЕС на 3,5 млрд евро в связи с недостаточным сокращением госдолга
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
В Баку отметили День славянской письменности и культуры
Банк ВТБ (Азербайджан) и STEP IT Academy подписали меморандум о сотрудничестве
В Баку пройдет финансово-технологический саммит
Международная выставка оборонной промышленности ADEX пройдет в Баку в 2020 году
Форум «Downstream Каспий и Центральная Азия – торговля, логистика, нефтепереработка» пройдет в конце апреля
Карабахский армянин Артур Агаджанов прокомментировал новую книгу Фуада Ахундова об Албанской церкви
Не играйте с огнем вблизи «пороховых бочек»
Пашинян, считающий себя демократом, обязан привлечь к ответственности Саргсяна, признавшегося в убийстве мирного азербайджанского населения в Ходжалы - политолог