Проверки регулятором страховых компаний в Азербайджане могут длиться до 105 дней

Палата по надзору за финансовыми рынками Азербайджана (MBNP) утвердила новые правила проведения проверок страховой деятельности.

Как стало известно агентству «Интерфакс-Азербайджан» из источников на финансовом рынке, правила вступили в силу с 16 мая 2019 года.

Согласно правилам, проверки будут отличаться по периодичности и по охвату.

"Проверки по периодичности будут подразделяться на очередные и внеочередные, по охвату – на комплексные и тематические. Очередные проверки будут комплексными, а внеочередные могут быть как комплексными, так и тематическими", - отметил источник.

Очередные проверки страховых компаний будут проводиться раз в два года. Правление MBNP должно утверждать график проверок на следующий год до 30 ноября календарного года.

Внеочередные проверки могут быть проведены в случае снижения финансовой стабильности, в том числе платежеспособности страховой компании, возникновения убытков по балансу на конец финансового года, а также в случае несоответствия отчетных показателей реальным.

Правила также определяют сроки проведения проверок (от 45 до 105 дней), права проверяющей группы и страховой компании, а также правила оглашения результатов проверок.

А.Мамедов