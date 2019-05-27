Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9052 RUR   0.0264 GBR   2.1644 TRY   0.2794

Цена на нефть

    $/bbl WTI 58.63 0.72 Brent 68.69 0.93

Погода в Баку

  ночь день

Финансы 27.05.2019 16:42

Проверки регулятором страховых компаний в Азербайджане могут длиться до 105 дней

Палата по надзору за финансовыми рынками Азербайджана (MBNP) утвердила новые правила проведения проверок страховой деятельности.

Как стало известно агентству «Интерфакс-Азербайджан» из источников на финансовом рынке, правила вступили в силу с 16 мая 2019 года.

Согласно правилам, проверки будут отличаться по периодичности и по охвату.

"Проверки по периодичности будут подразделяться на очередные и внеочередные, по охвату – на комплексные и тематические. Очередные проверки будут комплексными, а внеочередные могут быть как комплексными, так и тематическими", - отметил источник.

Очередные проверки страховых компаний будут проводиться раз в два года. Правление MBNP должно утверждать график проверок на следующий год до 30 ноября календарного года.

Внеочередные проверки могут быть проведены в случае снижения финансовой стабильности, в том числе платежеспособности страховой компании, возникновения убытков по балансу на конец финансового года, а также в случае несоответствия отчетных показателей реальным.

Правила также определяют сроки проведения проверок (от 45 до 105 дней), права проверяющей группы и страховой компании, а также правила оглашения результатов проверок.

А.Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: СТРАХОВЩИКИ, ПРОВЕРКИ, ПРАВИЛА


Похожие новости


Минфин Азербайджана в 2014г оштрафовал руководящих сотрудников страховщиков почти на 6 тыс. манатов за недостатки и нарушения

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]