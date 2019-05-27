Белорусский ЦИК предлагает провести выборы в Палату представителей 17 ноября, в Совет республики - 7 ноября

Центризбирком Белоруссии предлагает провести выборы депутатов Палаты представителей (нижняя палата парламента) 17 ноября, членов Совета республики (верхняя палата) - 7 ноября 2019 года, сообщила глава ЦИК Лидия Ермошина о предложениях, которые будут внесены президенту республики.

"Будем предлагать 17 ноября (дата выборов в Палату представителей - ИФ), а для выборов членов Совета республики - 7 ноября", - сказала Ермошина, которую цитирует агентство БелТА.