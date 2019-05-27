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СНГ 27.05.2019 20:05

Белорусский ЦИК предлагает провести выборы в Палату представителей 17 ноября, в Совет республики - 7 ноября

Центризбирком Белоруссии предлагает провести выборы депутатов Палаты представителей (нижняя палата парламента) 17 ноября, членов Совета республики (верхняя палата) - 7 ноября 2019 года, сообщила глава ЦИК Лидия Ермошина о предложениях, которые будут внесены президенту республики.

"Будем предлагать 17 ноября (дата выборов в Палату представителей - ИФ), а для выборов членов Совета республики - 7 ноября", - сказала Ермошина, которую цитирует агентство БелТА.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ПАРЛАМЕНТ, ВЫБОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]