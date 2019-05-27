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Дальнее зарубежье 27.05.2019 18:19

Mazda отзывает в России более 1,6 тыс. машин из-за проблем со стеклоочистителем

Российское подразделение Mazda - ООО "Мазда Мотор РУС" - отзывает в РФ 1,678 тыс. автомобилей Mazda 3, сообщило Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии РФ (Росстандарт).

Отзыву подлежат машины, проданные c сентября 2015 по март 2018 гг.

Причиной отзыва является неисправность реле мотора стеклоочистителя ветрового стекла, "которая может привести к снижению или плохой видимости во время движения из-за неработающих передних стеклоочистителей".

"Мазда Мотор РУС" обещает проинформировать владельцев машин, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить их в ближайший дилерский центр для проведения ремонта. Как уточняется, будет выполнена замена переднего блока управления оборудованием кузова (F-BCM), в состав которого входит модифицированное реле мотора стеклоочистителя ветрового стекла.

Для владельцев ремонт будет бесплатным.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, АВТОМОБИЛИ, ОТЗЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]