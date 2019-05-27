Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9052 RUR   0.0264 GBR   2.1644 TRY   0.2794

Цена на нефть

    $/bbl WTI 58.63 0.72 Brent 68.69 0.93

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 27.05.2019 18:29

Полиция Франции задержала уже трех человек по делу о взрыве в Лионе

Сотрудники французской полиции задержала трех человек в рамках расследования взрыва в Лионе, произошедшего на прошлой неделе, сообщает газета "Монд".

Среди задержанных - 24-летний алжирский студент, которого считают непосредственным исполнителем теракта. До этого он не попадал в поле зрение полиции.

Помимо него, под стражу помещена мать этого мужчины, а также еще один человек из его окружения. Подробной информации об этом третьем задержанном пока нет. Известно также, что полиция допросила сестру подозреваемого.

Ранее в понедельник мэр Лиона Жерар Коллон сообщал о задержании двоих человек.

Как сообщалось, взрыв в центре Лиона на улице Виктора Гюго произошел 24 мая. Бомба была спрятана в посылке. Ранения получили 11 человек.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ФРАНЦИЯ, ВЗРЫВ, ПОЛИЦИЯ, ЗАДЕРЖАНИЕ


Похожие новости


Глава МВД Франции сообщил о четырех жертвах взрыва в Париже - СМИ Ранения при взрыве в Париже получили 20 человек, состояние семи - тяжелое

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]