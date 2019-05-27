Азербайджан рассчитывает войти в топ-10 по числу медалей на Евроиграх в Минске – вице-президент НОК

Вице-президент Национального олимпийского комитета Азербайджана Чингиз Гусейнзаде надеется на то, что сборная страны по числу завоеванных медалей войдет в первую десятку на II Европейских играх в Минске.

«Думаю, что азербайджанские спортсмены постараются войти в первую десятку по числу завоеванных медалей», - сказал Гусейнзаде в понедельник на пресс-конференции, отвечая на вопрос корреспондента «Интерфакс-Азербайджан».

По его словам, азербайджанским атлетам по объективным причинам не удастся повторить в Минске успех I Европейских игр.

«Мы не сможем повторить результат бакинских Евроигр, так как в Баку мы, как хозяева турнира, участвовали во всех видах спорта. В Минске будет намного сложнее», - подчеркнул Гусейнзаде.

Вице-президент НОК связывает основные медальные надежды с борцами, дзюдоистами и каратистами. «Немаловажно, что Евроигры являются своеобразным испытанием для наших спортсменов перед Олимпиадой в Токио», - сказал он.

«Мы также просматривает несколько человек в качестве кандидатов на знаменосца на церемонии открытия Евроигр», - отметил Гусейнзаде.

Р.Бабаев