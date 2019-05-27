Азербайджан рассчитывает войти в топ-10 по числу медалей на Евроиграх в Минске – вице-президент НОК

Вице-президент Национального олимпийского комитета Азербайджана Чингиз Гусейнзаде надеется на то, что сборная страны по числу завоеванных медалей войдет в первую десятку на II Европейских играх в Минске.
«Думаю, что азербайджанские спортсмены постараются войти в первую десятку по числу завоеванных медалей», - сказал Гусейнзаде в понедельник на пресс-конференции, отвечая на вопрос корреспондента «Интерфакс-Азербайджан».
По его словам, азербайджанским атлетам по объективным причинам не удастся повторить в Минске успех I Европейских игр.
«Мы не сможем повторить результат бакинских Евроигр, так как в Баку мы, как хозяева турнира, участвовали во всех видах спорта. В Минске будет намного сложнее», - подчеркнул Гусейнзаде.
Вице-президент НОК связывает основные медальные надежды с борцами, дзюдоистами и каратистами. «Немаловажно, что Евроигры являются своеобразным испытанием для наших спортсменов перед Олимпиадой в Токио», - сказал он.
«Мы также просматривает несколько человек в качестве кандидатов на знаменосца на церемонии открытия Евроигр», - отметил Гусейнзаде.
Р.Бабаев
Вашингтон хочет расшить двухсторонние отношения с Баку - Помпео
Азербайджан продолжит укреплять военный потенциал в условиях продолжающейся войны за Карабах - Алиев
Путин рассчитывает совместно с Алиевым наращивать двусторонние связи РФ и Азербайджана во всех областях
Fitch подтвердило рейтинги азербайджанского Expressbank на уровне «B» со стабильным прогнозом
Минсельхоз установил максимальный тариф за услуги по сбору урожая зерновых
Роснедра, Роснефть и Газпром не смогли найти решения о корректировках лицензий на шельфе
ИВ Абшеронского района направит около 405 тыс. манатов на ремонт лифтов в городе Хырдалан
Президент Алиев выделил более 20 млн манатов на строительство центра ASAN Xidmet в Кюрдямирском районе
Президент Алиев провел рокировку глав ИВ Саатлинского и Сабирабадского районов
Патриарх Кирилл надеется, что Европа и Россия перевернут страницу недопонимания
В ФРГ оштрафованы члены "шариатской полиции"
Италии грозит штраф ЕС на 3,5 млрд евро в связи с недостаточным сокращением госдолга
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
В Баку отметили День славянской письменности и культуры
Банк ВТБ (Азербайджан) и STEP IT Academy подписали меморандум о сотрудничестве
В Баку пройдет финансово-технологический саммит
Международная выставка оборонной промышленности ADEX пройдет в Баку в 2020 году
Форум «Downstream Каспий и Центральная Азия – торговля, логистика, нефтепереработка» пройдет в конце апреля
Карабахский армянин Артур Агаджанов прокомментировал новую книгу Фуада Ахундова об Албанской церкви
Не играйте с огнем вблизи «пороховых бочек»
Пашинян, считающий себя демократом, обязан привлечь к ответственности Саргсяна, признавшегося в убийстве мирного азербайджанского населения в Ходжалы - политолог