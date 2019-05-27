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Туризм 27.05.2019 17:00

Власти Китая ужесточили проверку туристов при въезде в страну

Появились новые методы контроля въезда иностранных туристов на территорию Китая, в рамках которого предусмотрены индивидуальные собеседования и проверка содержимого сотовых телефонов, сообщает генконсульство РФ в Гуанчжоу.

"При въезде или следовании транзитом через международные аэропорты Китая, расположенные в пределах консульского округа генконсульства России в Гуанчжоу, миграционные власти в рамках реализации мер по выявлению несоответствия категории оформленных виз реальным целям въезда предпринимают соответствующие меры выборочного контроля, в рамках которого предусмотрены индивидуальные собеседования и проверка содержимого сотовых телефонов, а именно: видео- и фотоматериалов, электронных документов, переписки в Wechat, WhatsUp, Viber и других", - говорится в сообщении.

В случае обнаружения компрометирующей, по мнению китайской стороны, информации, китайские компетентные органы могут принять решение о запрете въезда на территорию страны.

Как отметили в генконсульстве, если миграционная служба нашла несоответствие визы и реальной цели въезда туриста, то он отправляется в специальное помещение, доступ к нему консульских должностных лиц или представителей авиакомпании запрещается. Питание предоставляется однократно. Задержание производится до момента его возвращения ближайшим рейсом в страну прибытия.

"В этой связи, просим российских граждан соблюдать требования китайского миграционного законодательства и заранее быть готовыми к проверочным мероприятиям на границе. Рассчитываем, что граждане РФ, столкнувшиеся с отказом во въезде, проинформируют Генконсульство об обстоятельствах случившегося", - добавили в дипмиссии.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КИТАЙ, ТУРИЗМ, ПРОВЕРКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]