Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9052 RUR   0.0264 GBR   2.1644 TRY   0.2794

Цена на нефть

    $/bbl WTI 58.63 0.72 Brent 68.69 0.93

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 27.05.2019 18:45

Меры по защите европейских выборов от иностранного вмешательства оправдали себя, считают в Брюсселе

Меры, принятые в Евросоюзе по защите выборов в Европарламент 23-26 мая, предотвратили попытки вмешательства извне в избирательный процесс, хотя эта работа еще требует анализа, заявил в понедельник "Интерфаксу" в Брюсселе один из официальных представителей Еврокомиссии (ЕК).

"Пока рано делать какие-либо выводы о возможных проблемах в преддверии и в ходе европейских выборов. Однако мы уже можем ясно видеть, что меры, принятые в соответствии с Планом действий против дезинформации, и наш пакет мероприятий по случаю выборов, помогли предотвратить нападения и разоблачить попытки дезинформации", - сказал собеседник агентства.

По его словам, "помимо прочего, это удалось с помощью сильного союза проверяющих факты журналистов, цифровых платформ, правительств, ученых и гражданского общества".

"Повышение осведомленности общественности затрудняет проникновение злонамеренных источников в общественные дебаты", - подчеркнул представитель ЕК.

"Теперь мы тщательно проанализируем все выводы. В июне будет представлен совместный отчет (Европейской - ИФ) комиссии и высокого представителя по иностранным делам Европейскому совету, на котором лидеры ЕС определят курс для дальнейших политических действий", - объяснил источник.

"Но еще больше предстоит сделать, чтобы защитить наши демократические процессы от манипуляций и дезинформации. Мы продолжим наши усилия", - заявил представитель Еврокомиссии.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЕС, ВЫБОРЫ, ВМЕШАТЕЛЬСТВО, ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ


Похожие новости


Выборы в Европарламент стартовали в Чехии и Ирландии В ЕС начинаются выборы в Европарламент Великобритания может принять участие в европейских выборах - Юнкер В ЕС отслеживали местные выборы в Турции, но ждут окончательного анализа наблюдателей Украина должна обеспечить наблюдение за выборами в соответствии с существующей практикой - представитель Могерини Шефчович берет отпуск в Еврокомиссии для участия в избирательной кампании в Словакии

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]