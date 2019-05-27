Меры по защите европейских выборов от иностранного вмешательства оправдали себя, считают в Брюсселе

Меры, принятые в Евросоюзе по защите выборов в Европарламент 23-26 мая, предотвратили попытки вмешательства извне в избирательный процесс, хотя эта работа еще требует анализа, заявил в понедельник "Интерфаксу" в Брюсселе один из официальных представителей Еврокомиссии (ЕК).

"Пока рано делать какие-либо выводы о возможных проблемах в преддверии и в ходе европейских выборов. Однако мы уже можем ясно видеть, что меры, принятые в соответствии с Планом действий против дезинформации, и наш пакет мероприятий по случаю выборов, помогли предотвратить нападения и разоблачить попытки дезинформации", - сказал собеседник агентства.

По его словам, "помимо прочего, это удалось с помощью сильного союза проверяющих факты журналистов, цифровых платформ, правительств, ученых и гражданского общества".

"Повышение осведомленности общественности затрудняет проникновение злонамеренных источников в общественные дебаты", - подчеркнул представитель ЕК.

"Теперь мы тщательно проанализируем все выводы. В июне будет представлен совместный отчет (Европейской - ИФ) комиссии и высокого представителя по иностранным делам Европейскому совету, на котором лидеры ЕС определят курс для дальнейших политических действий", - объяснил источник.

"Но еще больше предстоит сделать, чтобы защитить наши демократические процессы от манипуляций и дезинформации. Мы продолжим наши усилия", - заявил представитель Еврокомиссии.