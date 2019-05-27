АЖД планирует строительство ж/д до туристического комплекса Шахдаг

ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД) планируют строительство железной дороги Худат-Шахдаг (на севере Азербайджана – ИФ), сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в обществе.

«Протяженность железной дороги от станции Худат до туристического комплекса Шахдаг составит 57 км. Для проектирования дороги будет привлечен консультант сроком на один год, выбранный на тендерной основе», - отметили в АДЖ.

По данным АЖД, отбор консультанта планируется провести до конца 2019 года.

Кроме того, АЖД в текущем году планирует выбрать подрядчика работ по проектированию и реконструкции контактной сети и систем связи и сигнализации на железной дороге Баладжары – Ялама. «Протяженность дороги составляет 192 км. Срок реализации работ – 42 месяца», - отметили в обществе.

Н.Аббасова