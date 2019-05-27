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Транспорт и связь 27.05.2019 17:10

АЖД планирует строительство ж/д до туристического комплекса Шахдаг

ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД) планируют строительство железной дороги Худат-Шахдаг (на севере Азербайджана – ИФ), сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в обществе.

«Протяженность железной дороги от станции Худат до туристического комплекса Шахдаг составит 57 км. Для проектирования дороги будет привлечен консультант сроком на один год, выбранный на тендерной основе», - отметили в АДЖ.

По данным АЖД, отбор консультанта планируется провести до конца 2019 года.

Кроме того, АЖД в текущем году планирует выбрать подрядчика работ по проектированию и реконструкции контактной сети и систем связи и сигнализации на железной дороге Баладжары – Ялама. «Протяженность дороги составляет 192 км. Срок реализации работ – 42 месяца», - отметили в обществе.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЖЕЛДОРОГА, СТРОИТЕЛЬСТВО, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]