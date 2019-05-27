Путин рассчитывает совместно с Алиевым наращивать двусторонние связи РФ и Азербайджана во всех областях

Президент РФ Владимир Путин уверен в конструктивном взаимодействии с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым в обеспечении региональной стабильности и безопасности
Путин поздравил президента Алиева с национальным праздником Азербайджана – Днем Республики, отмечаемого 28 мая.
«Уважаемый Ильхам Гейдарович. Примите самые теплые поздравления по случаю национального праздника Азербайджана – Дня Республики. Ваша страна уверенно движется по пути социально-экономического развития, играет важную роль в решении актуальных вопросов международной повестки дня», - отмечается в тексте поздравления российского лидера, опубликованного на сайте президента Азербайджана.
Путин отметил, что в России высоко ценят отношения стратегического партнерства с Азербайджаном. «Уверен, что совместными усилиями мы будем и далее успешно наращивать плодотворные двусторонние связи во всех областях, конструктивное взаимодействие в обеспечении региональной стабильности и безопасности. Это, несомненно, отвечает коренным интересам наших дружественных народов. От души желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, крепкого здоровья и успехов, а всем азербайджанским гражданам – благополучия и процветания», - подчеркивается в тексте поздравления.
А.Азизов
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