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Внешняя политика 27.05.2019 17:19

Путин рассчитывает совместно с Алиевым наращивать двусторонние связи РФ и Азербайджана во всех областях

Президент РФ Владимир Путин уверен в конструктивном взаимодействии с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым в обеспечении региональной стабильности и безопасности

Путин поздравил президента Алиева с национальным праздником Азербайджана – Днем Республики, отмечаемого 28 мая.

«Уважаемый Ильхам Гейдарович. Примите самые теплые поздравления по случаю национального праздника Азербайджана – Дня Республики. Ваша страна уверенно движется по пути социально-экономического развития, играет важную роль в решении актуальных вопросов международной повестки дня», - отмечается в тексте поздравления российского лидера, опубликованного на сайте президента Азербайджана.

Путин отметил, что в России высоко ценят отношения стратегического партнерства с Азербайджаном. «Уверен, что совместными усилиями мы будем и далее успешно наращивать плодотворные двусторонние связи во всех областях, конструктивное взаимодействие в обеспечении региональной стабильности и безопасности. Это, несомненно, отвечает коренным интересам наших дружественных народов. От души желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, крепкого здоровья и успехов, а всем азербайджанским гражданам – благополучия и процветания», - подчеркивается в тексте поздравления.

А.Азизов

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Тэги: РОССИЯ, ПРЕЗИДЕНТЫ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]