Турпоток из России в Азербайджан в январе-апреле 2019 года уменьшился на 3,4% – Госагентство

Азербайджан в январе-апреле 2019 года посетило 847,902 тыс. иностранных туристов, что на 0,2% больше, чем по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, сообщает пресс-служба Госагентства по туризму.

По данным агентства, более половины посетивших Азербайджан туристов пришлось на долю России и Грузии. В частности, турпоток из РФ составил 231,411 тыс. человек (спад на 3,4%), из Грузии - 227,233 тыс. человек (рост на 22,6%). При этом в апреле число российских туристов, посетивших Азербайджан, по сравнению с апрелем 2018 года сократилось на 4,7% - до 64,487 тыс. человек.

По данным агентства, за отчетный период наиболее значительный рост турпотока имел место из стран Ближнего Востока и Южной и Центральной Азии. Из указанных регионов прибыло на 12%, 35.4% и 44.2% больше туристов, чем в январе-апреле 2018 года - 88,165 тыс., 29,079 тыс. и 30,474 тыс. человек соответственно. В частности, за отчетный период зафиксирован рост турпотока из Саудовской Аравии (на 101,3%), Израиля (на 70,1%), ОАЭ (16,2%), Индии (95%), Туркменистана (144%).

ГАТ также отмечает спад в январе-апреле 2019 года турпотока из Ирана на 39,5% - до 68,197 тыс. человек, из Турции на 1,7% - до 94,028 тыс. человек.

Ф.Исазаде