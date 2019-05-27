Пресс-релиз

5 июня в Российском информационно-культурном центре в Баку состоится презентация книги ответственного секретаря Литературно-творческой ассоциации «Луч», члена Союза художников Азербайджана Лалы Умуд «Сказочные приключения Ежкина и Картошкина - двух веселых ежиков».

Начало – в 17:00 часов.

Телефоны для справок: 496-45-00, 496-48-00.

Электронная почта: [email protected]

Руководитель

Представительства Россотрудничества

в Азербайджанской Республике В.П. Денисов



