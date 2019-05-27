Ассоциация производителей зерна создана в Азербайджане

В Азербайджане создана «Ассоциация производителей и переработчиков зерна».
В понедельник в Баку прошло заседание Ассоциации, на котором были избраны члены правления, сообщает корреспондент агентства «Интерфакс-Азербайджан».
В состав правления вошли девять человек из компаний Azersun, Gilan Holding, Karat Holding, Neon, Agro Dairy, «Бакинский зерновой терминал», Yalama agropark, Qarabag Taxil, Modern Group.
Председателем правления Ассоциации избран глава «Karat Holding» Талех Гасымов.
Заместитель министра экономики Азербайджана Сахиб Мамедов на заседании отметил, что в настоящее время в Азербайджане создано около 30 секторальных ассоциаций.
По его словам, основной задачей создания ассоциаций является более тесное сотрудничество с государственными структурами, определение недостатков в той или иной отрасли, оказание государственной помощи.
Мамедов также отметил, что на создание 24 современных агропарков в Азербайджане, где в том числе занимаются выращиванием зерна, государство выделило льготных кредитов на сумму 162 млн манатов.
Б.Рустамбеков
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